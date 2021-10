Lautaro si allena e giocherà con l’Uruguay: rientro anticipato in Italia se…

Il Toro giocherà quindi contro la Celeste per conquistare tre punti che avvicinerebbero sensibilmente gli argentini ai Mondiali 2022. Essendo diffidato, però, un cartellino giallo permetterebbe a Lautaro di saltare la gara in Perù prevista nella notte tra giovedì e venerdì, a ridosso di Lazio-Inter. Come riporta il Corriere dello Sport l’attaccante rientrerebbe prima in Italia. Inzaghi potrebbe schierarlo contro la Lazio anche se atterrerà nella Capitale venerdì sera e raggiungerà direttamente in ritiro i compagni, ma averlo con qualche giorno d’anticipo sarebbe una bella notizia. Senza una squalifica, invece, è difficile che Scaloni faccia sconti.