Polizia Locale di Bari impegnata, nella mattinata di oggi, a monitorare la situazione degli allagamenti in città dovuti alla pioggia che ormai da diverse ore si sta abbattendo sulle strade di tutta la provincia. In questo senso, poco prima delle 11, gli agenti del comandante Michele Palumbo hanno chiuso in entrambi i sensi di marcia il sottopasso di via La Rotella, nella zona industriale di Bari.

Dopo l’allerta arancione su parte della Puglia diramata per la giornata di venerdì dalla Protezione Civile, l’ultimo aggiornamento meteo prevede maltempo, con precipitazioni moderate, anche per il pomeriggio e la serata di oggi, e le prime ore di domani.

L’articolo Maltempo, pioggia su Bari: chiuso il sottopasso di via La Rotella proviene da Telebari.