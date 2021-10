Mancini pensa già al match contro i rossoblù: «Se vinciamo con Juve e Napoli e perdiamo con il Cagliari non ha senso»

Il difensore della Roma Gianluca Mancini, intervistato da Il Messaggero, ha parlato della situazione della Roma. Il giocatore teme il Cagliari

Gianluca Mancini guarda avanti, verso quelle sfide che potrebbero mettere in difficoltà in corso campionato la sua Roma. Il difensore giallorosso, intervistato da Il Messaggero, ha parlato così della squadra guidata da Mourinho.

«Roma da scudetto? Ancora no, dobbiamo trovare il nostro equilibrio. Da qui a Natale ci aspettano partite molto importanti e non conta vincere solo gli scontri diretti: se vinci con Juve e Napoli e poi perdi con il Cagliari non ha senso».

