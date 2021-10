Petterini: «A Pescara si vedeva che Immobile aveva grandi capacità»

Filippo Petterini, ex capitano del Foligno Calcio è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24 dove ha parlato anche di Immobile

Filippo Petterini, ex terzino e capitano del Foligno, ha avuto modo di parlare anche di Ciro Immobile nella sua intervista per Juventusnews24.com:

Lei ha giocato per un periodo nel Pescara di Zeman con tre campioni d’Europa Immobile, Insigne e Verratti. Si vedeva già che sarebbero diventati dei top players?

«All’epoca erano giovanissimi e si vedeva che avevano tutte le capacità per far bene. Da qui a dire che sarebbero andati in Nazionale è un altro discorso, ma che potessero far bene nel calcio italiano e internazionale si vedeva».

