Pnrr, approvata in Giunta struttura di missione dedicata

Per agevolare “la realizzazione in Basilicata dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR”, dalla Giunta regionale è stata istituita una Struttura di missione che “in stretto raccordo con il Dipartimento programmazione” ha come obiettivo “la puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani e Programmi regionali, attraverso un impulso decisivo allo snellimento delle procedure amministrative in tutti i settori”.

La Struttura di Missione, in particolare elabora indirizzi e linee guida sulla semplificazione per l’attuazione degli interventi del PNRR, effettua la ricognizione periodica sullo stato di attuazione degli interventi, esamina gli specifici profili di criticità emersi nel corso dell’attuazione, analizza il monitoraggio degli interventi, verifica l’avanzamento della politica regionale unitaria di sviluppo, i risultati conseguiti, l’avanzamento finanziario. Inoltre, trasmette alla Giunta con cadenza semestrale una relazione sullo stato di attuazione del PNRR in Basilicata e assicura la cooperazione con il Partenariato economico, sociale e territoriale, nelle materie e per le questioni connesse all’attuazione del PNRR.

“Si tratta di uno strumento importante, che avrà una grande centralità in vista del PNRR e che garantirà un nuovo e maggiore know-how per l’attuazione del PNRR. La nostra azione di cambiamento della macchina amministrativa regionale continua”, afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.