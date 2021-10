Sarri vs Inzaghi: i precedenti sorridono al mister biancoceleste

Sabato prossimo Simone Inzaghi sfiderà per la prima volta da ex la Lazio, I precedenti con Sarri sorridono al mister biancoceleste

Tra una settimana ripartirà la Serie A e la Lazio di Maurizio Sarri, alle ore 18:00, ospiterà l’Inter di Simone Inzaghi. Sarà la prima volta in carriera che l’ex tecnico dei biancocelesti affronterà la Lazio da avversario, dopo tantissimi anni passati nella Capitale prima da giocatore, poi da allenatore del settore giovanile e Primavera ed infine cinque anni sulla panchina della prima squadra.

I due allenetori sono stati protagonisti di Lazio-Napoli e Lazio-Juventus. Sulla panchina dei partenopei il Comandante ha affrontato quattro volte Inzaghi da allenatore biancoceleste, collezionando tre vittorie ed un pareggio: nella stagione 2016/2017, il primo incrocio tra i due è finito in parità, con l’1-1 dello Stadio San Paolo di Napoli. Nella gara di ritorno invece, Sarri espugnò l’Olimpico con un netto 0-3. Nella stagione successiva, 2017/2018, non c’è stata partita: il Comandante si è imposto sul tecnico piacentino, sia all’andata che al ritorno, con un sonoro 4-1.

Per trovare la prima vittoria di Simone Inzaghi contro Maurizio Sarri bisogna tornare a due stagioni fa quando, rientrato in Italia dall’esperienza al Chelsea, l’attuale allenatore biancoceleste sedeva sulla panchina della Juventus. Nel primo di tre confronti nella stagione 2019/2020, la Lazio di Inzaghi superò la Juventus di Sarri con un 3-1 all’Olimpico. Esattamente quindici giorni dopo, Simone porta a casa un’altra vittoria contro Maurizio, questa volta più importante, visto che c’era in palio un trofeo: in quel di Riyad, in Arabia Saudita, con lo stesso risultato del campionato, la Lazio conquista la quinta Supercoppa Italiana della sua storia. Infine, nell’ultimo scontro tra i due, a portare a casa i tre punti è stato mister Sarri, vincendo per 2-1 allo Juventus Stadium.

