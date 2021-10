Stanlio & Ollio, Tu si que vales o Paddington 2? La tv del 9 ottobre

Per la prima serata in tv, sabato 9 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Stanlio & Ollio”. Nel 1953, ormai lontani gli anni d’oro, Stan Laurel e Oliver Hardy, invecchiati e con problemi di salute, partono per una tournée teatrale in Inghilterra. I due artisti hanno però ancora la capacità di divertirsi sul palco e di saper intrattenere gli spettatori che, alla fine, premiano il loro lavoro. Il viaggio nel Regno Unito costituirà una grande occasione per rinsaldare la loro amicizia, messa a dura prova dal peggiorare della salute di Oliver.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con la serie “The Rookie”. Due nuove reclute si presentano all’appello, Larry Macer, che ha vita breve e Katie Barnes, una ragazza con un passato nell’esercito in Afghanistan, abituata a vedere nemici dappertutto….

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda “Tu si que vales”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.45 “Vice – L’uomo nell’ombra”; su Rete4 alle 21.20 c’è “Agente 007 – Thunderball: operazione tuono”; su Italia1 alle 21.20 “Paddington 2”; su Rai4 alle 21.20 “A Bluebird in My Heart”; su Iris alle 20.55 “Inconceivable” e su Italia2 alle 21.05 “The night flier – Il volatore notturno”.

Su Rai5 alle 21.05 andrà in scena “Piccoli crimini coniugali”, di Éric-Emmanuel Schmitt regia Michele Placido con Michele Placido e Anna Bonaiuto. Gilles e Lisa sono una coppia rodata e apparentemente felice. Un piccolo incidente domestico, in cui Gilles, pur mantenendo intatte le proprie facoltà – intellettuali, perde completamente la memoria, diventa la causa scatenante di un sottile gioco al massacro.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 la serie “Versailles”; su La7D alle 21.30 la serie “Lie to me – Battere il diavolo”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip”; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.