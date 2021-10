Albertosi: «Cagliari partito male, condizione atletica deficitaria»

Ricky Albertosi, storico portiere dello scudetto del Cagliari, ha commentato la crisi dei rossoblù

Intervistato da donnesulweb.it, Ricky Albertosi, storico portiere dello scudetto del Cagliari, ha analizzato la situazione critica in cui versano i rossoblù, senza vittorie e ultimi nella classifica di Serie A.

«La squadra è partita malissimo. La causa? Una condizione atletica deficitaria. Penso che lo staff abbia sbagliato la preparazione estiva, basta osservare le partite dei rossoblù: nel primo tempo giocano bene, reggono i ritmi degli avversari, rientrano e attaccano tutti. Dalla mezz’ora in poi, invece, accusano un calo vistoso e progressivo, che alla lunga ovviamente li penalizza. È ovviamente un peccato perché la squadra, tecnicamente, mi sembra valida. La sosta della Serie A arriva al momento giusto. Mazzarri avrà modo di correggere qualcosa soprattutto per quanto riguarda la parte fisico-atletica. Vedremo alla ripresa del campionato se la squadra avrà maggior fiato e autonomia per tutti i novanta minuti».

