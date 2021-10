Assalto alla Cgil, Molise contro la violenza: “Ora condanna bipartisan”

L’assalto di Forza Nuova e dei dimostranti No Green Pass alla sede nazionale della Cgil, ieri pomeriggio a Roma, ha provocato numerose reazioni di condanna da parte del mondo politico, sindacale e dell’associazionismo del Molise. Vicinanza alla Cgil sono giunte da più parti, sebbene al momento non si registri la posizione del presidente della Regione Donato Toma, tuttora silente davanti a un fatto ampiamente stigmatizzato dalle massime istituzioni nazionali, in primis il Capo dello Stato Sergio Mattarella.

Intanto oggi, domenica 10 ottobre, dalle ore 9 la sede della Cgil di Campobasso è aperta e le sedi territoriali sono state presidiate. Una delegazione della Cgil Abruzzo – Molise è a Roma per partecipare all’Assemblea straordinaria convocata proprio a Corso d’Italia, teatro dell’aggressione.

Fra gli interventi di solidarietà anche quello del sindacato regionale dei giornalisti, l’Associazione stampa Molise, secondo cui “assediare le istituzioni della Repubblica, violare e distruggere gli uffici di un’organizzazione che rappresenta la società civile, le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati, gli ultimi, sono atti di uno squadrismo inquietante che il Paese deve condannare fermamente“.

Di seguito alcuni degli interventi di vicinanza alla Cgil e condanna delle violenza.

