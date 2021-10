Assalto alla Cgil, Termoli bene comune invita alla manifestazione del 16 ottobre a Roma

La formazione politica di Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra si unisce al coro di solidarietà nei confronti della Cgil, sotto attacco ieri a Roma da parte di Forza Nuova e parte dei manifestanti No Green Pass.

“L’assalto squadrista alle sedi istituzionali e a quella del più grande sindacato dei lavoratori ci indigna e preoccupa per due ordini di motivi: in primo luogo perché riporta alla mente scene di un passato che non può e non deve tornare, ma anche e soprattutto perché vedere in prima fila nelle violenze di ieri i volti tristemente noti dei caporioni di Forza Nuova (organizzazione che dovrebbe essere da tempo disciolta, essendo in violazione aperta della Costituzione), ci fa capire quanto sia grande il rischio di strumentalizzazione del variegato dissenso anti green pass, dissenso fatto di ignoranza, paura, insofferenza delle regole, arrogante indifferenza alla sicurezza comune, probabilmente anche rabbia sociale.

Come Rete della Sinistra esprimiamo la nostra totale solidarietà alla CGIL, scelta non a caso come bersaglio da questi facinorosi squadristi, e la manifestiamo concretamente con la presenza al presidio presso la sede di Termoli del sindacato.

Non può esserci alcuna tolleranza né alcun distinguo giustificativo verso chi usa la violenza per manifestare la propria idea; né si può accettare che all’interno di alcuni partiti politici si accetti la vicinanza o la presenza diretta di chi non rinnega ideologie violente e razziste. E sarà un caso che proprio in contemporanea con i disordini di ieri alcuni presidenti di regione chiedano “cambiamenti sul green pass”, altrimenti “sarà caos”?

È incredibile che leader di estrema destra possano aggirarsi liberamente per l’Italia e organizzare attacchi violenti ai presidi della Democrazia. Ricordiamo ancora una volta che, piaccia o no, la nostra Costituzione è nata dalla Resistenza al fascismo e al nazismo; e invitiamo i cittadini a partecipare a tutte le iniziative che saranno organizzate in reazione ai gravissimi fatti di ieri, a partire dalla grande manifestazione congiunta dei tre maggiori sindacati a Roma il 16 ottobre”.