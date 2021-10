Assalto alla Cgil, Vono: “Italia Viva è al fianco dei lavoratori”

“Questo squadrismo estremista non ha nulla a che vedere con il Green pass né con il rispetto dei diritti dei lavoratori. La democrazia non si può intimidire.” Così la sen. Silvia Vono nella sede CGIL Calabria assieme a Maria Vittoria Barbieri, coordinatrice regionale di Italia Viva: “Populismo non può essere il volto della ricomposizione dopo il covid.” Incalza Barbieri “Italia Viva è al fianco dei lavoratori che con coraggio continuano ad impegnarsi per la democrazia.”