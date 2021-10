Assalto alla sede CGIL, presente il coordinatore provinciale di Forza Nuova: “Non commento i fatti di Roma”

Gabriele di Cienzo, coordinatore provinciale di Forza Nuova Campobasso, era presente ieri a Roma durante la manifestazione contro il Green Pass sfociata in atti di violenza e nell’assalto dei locali che ospitano il sindacato della Cgil. E’ uno dei 600 manifestanti fermati, dei quali la polizia ha preso le generalità durante e dopo gli scontri che hanno devastato il centro della Capitale e che sono andati avanti fino a notte fonda.

Le indagini infatti sono in corso con l’obiettivo di stabilire le responsabilità anche di altre persone, oltre ai 12 arrestati tra cui il fondatore del movimento di estrema destra Roberto Fiore e il leader romano Giuliano Castellino, entrambi invitati proprio da Di Cienzo, nello scorso autunno, a una manifestazione promossa da Forza Nuova a Guglionesi contro la dittatura sanitaria e il terrorismo dei media. L’evento, divenuto un caso proprio per l’annunciata presenza di Fiore e Castellino, personaggi controversi e ispirati a una chiara matrice fascista, era infine saltato anche per ragioni di ordine pubblico.

In tutte le immagini e i video mandati in onda dai media italiani, come testimonianza di quanto accaduto, si vede bene l’imprenditore bassomolisano ripreso accanto a Roberto Fiore. Quei filmati sono al vaglio della Digos, così come gli episodi avvenuti fra Piazza del Popolo e altre zone del centro e soprattutto l’assalto alla sede storica della Cgil in Corso d’Italia con il ferimento di alcuni poliziotti e carabinieri.

Raggiunto al telefono al suo rientro in Molise, Gariele Di Cienzo ha preferito non rilasciare dichiarazioni e non commentare né la sua presenza né il ruolo alla manifestazione. “Non intendo parlare di questo, ci sono cose ben più gravi e importanti di cui discutere” le sue parole, che arrivano in un momento in cui la condanna nei confronti dei fatti di Roma è unanime e trasversale.

La sua presenza comunque non è passata inosservata e sta facendo il giro dei social sia nel suo paese di residenza, Guglionesi, che nella sua regione, dove Di Cienzo è noto per essere sempre in prima linea, in qualità di esponente di Forza Nuova Molise, alle manifestazioni contro il Green pass e contro i vaccini. (mv)

(La foto è tratta dal servizio mandato in onda oggi dal Tg1 della Rai)