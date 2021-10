Bari, ancora fuochi d’artificio in piena notte: la pioggia non ferma i “festeggiamenti” in piazza Carabellese

L’ennesima segnalazione di fuochi d’artificio esplosi in nottata arriva questa volta da piazza Carabellese, nel cuore del quartiere Madonnella di Bari. Il video dei botti, immortalati dall’abitazione di un residente della zona, sarebbe stato girato intorno alla mezzanotte di ieri; la nuova frontiera dei festeggiamenti non si è fermata neanche di fronte alla pioggia e al primo freddo.

D’altra parte, nonostante l’annuncio di ronde nelle ore serali e l’incontro in Prefettura chiesto dal sindaco Decaro per arginare questo fenomeno “culturale”, ad oggi sembra davvero difficile eradicare questo nuovo fenomeno che sta interessando diversi quartieri della città. Quasi ogni sera, sembra esserci un motivo per festeggiare disturbando il sonno dei cittadini.

