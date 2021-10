Borse, scarpe, portafogli e cinture: sono i prodotto sequestrati dalla Polizia Locale di Bari durante un’operazione di contrasto alla merce contraffatta venduta per le strade di Bari. Il controllo, operato in diversi quartieri della città, ha permesso di trovare e sequestrare pezzi di noti marchi nazionali e stranieri, come Louis Vuitton, Gucci e Nike, spesso di ottima fattura ma non originali.

“La contraffazione è un reato che danneggia notevolmente l’economia, la salute dei consumatori nonché l’immagine del marchio delle grandi aziende – sottolinea la Polizia Locale in una nota – Lo scopo è chiaro: si altera il marchio per confondere il consumatore sulla provenienza della merce. La contraffazione, inoltre, può riguardare qualsiasi prodotto, dalle borse ai vestiti, dagli occhiali ai profumi”.

“Oltre alle sanzioni penali – conclude la nota – è bene ricordare che anche chi acquista è punibile con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 7.000 euro”.

L’articolo Bari, scoperti venditori ambulanti di merce contraffatta: scattano i sequestri proviene da Telebari.