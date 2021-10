Berardi senza dubbi: «Se fossimo restati in undici contro la Spagna…»

Domenico Berardi ha parlato ai microfoni di Rai Sport dopo la vittoria dell’Italia contro il Belgio

MATCH – «Ci tenevamo a far subito bene. Con la Spagna in undici ce la saremmo giocata. Ci tenevamo a vincere, era importante per il ranking e siamo contenti così».

ATTACCO – «Davanti siamo tutti dei grandissimi giocatori A me piace svariare per il campo, il mister ci chiedeva questo. L’ho fatto abbastanza bene ma l’importante era vincere e dare un segnale. Lo abbiamo fatto».

12 NOVEMBRE CONTRO LA SVIZZERA – «Ci prepareremo nel migliore dei modi. Lo sappiamo che dobbiamo fare una grande partita ma sono sicuro che lo faremo».

