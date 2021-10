Cagliari, Deiola non si tocca

Dopo tanti prestiti in giro per l’Italia, Alessandro Deiola ha trovato nel Cagliari la squadra dove mettere radici. Mazzarri conta su di lui

La rinascita del Cagliari, afferma Il Corriere dello Sport, passa anche attraverso Alessandro Deiola che dopo tanti prestiti in giro per l’Italia, ha finalmente trovato nel Cagliari, la sua squadra del cuore, il luogo in cui mettere radici.

Il centrocampista sardo, grazie alla sua lucidità, alla duttilità e alla tattica rappresenta uno degli elementi fondamentali della squadra rossoblù. Così come conquistò Semplici, Deiola è riuscito a stregare anche Walter Mazzarri che però gli chiede di più: più aggressività, più coraggio, più spensieratezza per poter andare in gol come contro il Milan. Il tecnico toscano continua a lavorare tanto per la crescita di Alessandro che già contro la Sampdoria, il 17 ottobre, dovrà dimostrare di non avere paura di lottare per quei colori, il rosso e il blu che sono diventati la sua vita.

