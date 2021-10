Casamassima, festa in locale con 800 minori ammassati. Il sindaco Nitti: “Un fatto grave in periodo Covid”

Erano più di settecento, forse anche ottocento i ragazzi che ieri sera hanno partecipato a una festa in un locale di Casamassima, il Cloud-Villa Casale, a ridosso della Statale 100. Di questi, secondo quanto appreso, la maggior parte erano minori che, senza alcun controllo, si sarebbero ammassati all’interno della struttura ‘trasformata’ in discoteca.

È stato l’intervento di Carabinieri e della Polizia Locale di Casamassima a rovinare la serata dei ragazzi ma l’arrivo delle forze dell’ordine, così come testimoniato dal sindaco Giuseppe Nitti, avrebbe generato un fuggi fuggi generale che ha costretto i militari a far intervenire “altre quattro pattuglie – ha sottolineato il primo cittadino – per regolare il flusso delle auto sulla vicina Statale 100, dove molti genitori si erano nel frattempo riversati per andare a prendere i propri figli”.

“Tutto questo è avvenuto senza alcun rispetto delle norme anticovid – ha detto ancora Nitti – Quanto accaduto è grave. Soprattutto in un momento come questo, in cui stiamo cercando finalmente di venire fuori dalla pandemia. Il locale è stato multato con conseguente chiusura di 5 giorni, salvo ulteriori sanzioni”.

