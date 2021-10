Pierpaolo Cera, ex capitano del Cagliari ai tempi dello scudetto, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai rossoblù

«Mazzarri ha a disposizione sia giocatori di esperienza che gente giovane e promettente: una formazione con questi valori non può permettersi di annaspare in fondo alla graduatoria. Non riesco poi proprio a spiegarmi questa fragilità difensiva che accompagna il Cagliari fin dall’inizio del campionato. In serie A ci sono tante altre difese che, a mio parere, sono di gran lunga inferiori. Ai miei tempi non si giocava coi numeri come si fa oggi. Queste alchimie tattiche sono una caratteristica del calcio del Duemila. Tuttavia, quando ci si trova in fondo alla classifica è meglio pensare prima di tutto a coprirsi e a non subire gol. Mazzarri deve assolutamente sistemare la fase difensiva, indipendentemente dal fatto che scelga lo schieramento a tre o quello a quattro. Poi davanti qualcuno penserà a trovare la via del gol, perché a centrocampo e in attacco ci sono elementi validi e di sicuro affidamento».

L’articolo Cera: «Non riesco a capire la fragilità del Cagliari. Su Mazzarri…» proviene da Cagliari News 24.