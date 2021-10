Colpo di mercato per la società Calabria Swim Race con Matteo Torchia

Vero colpo di mercato per la società Calabria Swim Race del duo Domenico Gallo e Mirarchi Mirella. La società catanzarese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Virtus Buonconvento di Livorno le prestazioni sportive di Matteo Torchia. L’atleta lametino, classe 2004, ha raggiunto l’accordo nei giorni scorsi con la società catanzarese dopo la trattiva chiusa dalla compagine giallorossa con la società livornese del presidente Gianluca Valeri e del direttore tecnico Carlo Chelli.

Matteo Torchia, alto 1,84 cm peso 78 kg, in carriera è cresciuto nel settore giovanile della Rari Nantes Lamezia, passando poi nel 2019 nella società Virtus Buonconvento di Livorno. In carriera, oltre a svariati titoli e record regionali, ha ottenuto nel 2018 la medaglia d’argento ai Campionati Italiani Criteria Giovanili nei 400 stile libero con il tempo di 4’10’’6 e la finale A nei 200 stile libero.

Alza ancora l’asticella la Calabria Swim Race di Catanzaro, che oltre ad un gruppo squadra di livello assoluto conta la presenza in organico dei nazionali Giovanni Caserta e Davide Passafaro ed ora anche del top-player Matteo Torchia. Soddisfatto dell’acquisto il presidente Domenico Gallo «Sono molto orgoglioso ed entusiasta di poter dare il benvenuto a Matteo nella nostra squadra. Acquisto funzionale non solo sotto l’aspetto strettamente sportivo, ma anche alla crescita e allo sviluppo del nostro vivaio e dei nostri giovani atleti. Sono sicuro di aver trovato un altro atleta che cerchiamo da tempo per migliorare le nostre prestazioni a livello regionale e nazionale. Mi è apparso da subito un vero professionista e si è messo a disposizione del nostro tecnico Vanni Celano e dei compagni di squadra con grande applicazione. Ho grandi aspettative sul suo conto e sono convinto – ha concluso il presidente- che otterrà grandi risultati personali e di squadra”

Un arrivo che conferma l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico diretto dal capo allenatore Vanni Celano e dalla società catanzarese, sempre più protagonista a livello regionale e nazionale.