Cragno, quotazioni in calo per in Mondiale in Qatar: i dettagli

noIl tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini non dovrebbe avere dubbi per le scelte dei portieri: in calo le quotazioni di Cragno

Il tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini dovrà testare le qualità dei nuovi arrivi in vista delle ultime gare di qualificazione per il Mondiale.

In porta – secondo quanto riportato dall’edizione odierna di TuttoSport – non ci dovrebbero essere dubbi: Gigio Donnarumma, seguito da Sirigu e Meret. In calo, dunque, la quotazione di Alessio Cragno.

