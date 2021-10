Eccellenza A, cambia la classifica generale. Diverse sconfitte inaspettate

E’ stata una quinta giornata campale quella giocata in questo turno di campionato. Tante le sconfitte inaspettate che di fatto, hanno un po’ rivoluzionato la classifica generale.

Ma vediamo nel dettaglio ciò che è successo. Partiamo dai risultati.

Hanno perso: il Canicattì in casa con il Castellammare, la Nissa al “Tomaselli” con il rinato Pro Favara, la Mazarese con il sorprendente Casteltermini.

Harakiri interno dell’Unitas Sciacca che cede al Marineo, mentre il Don Carlo Misilmeri si conferma capolista battendo il Cus Palermo.

Torna alla vittoria l’Enna che s’impone sul Marsala con un calcio di rigore.

E domenica prossima si prospetta un altro turno dall’esito incerto, i cui risultati potrebbero cambiare ulteriormente la classifica.

Il Canicattì sarà ospite del Cus Palermo, Il Casteltermini riceve in casa la Parmonval, lo Sciacca gioca a Marsala, l’Akragas a Monreale, ed infine due gare interessantissime: Marineo – Nissa e Pro Favara – Don Carlo Misilmeri.

Questi i risultati della giornata:

Misilmeri-Cus Palermo 3-1

Akragas-Mazara 2-0

Canicattì-Castellammare 0-1

Enna-Marsala 1-0

Mazarese-Casteltermini 0-1

Nissa-Favara 0-2

Sciacca-Marineo 1-3

Parmonval-Monreale 1-1

CLASSIFICA

Don Carlo Misilmeri 12

Akragas 10

Mazarese 10

Nissa 10

Canicattì 10

Castellammare 10

Enna 7

Mazara 7

Pro Favara 6

Parmonval 5

Sciacca 5

Marineo 5

Casteltermini 4

Cus Palermo 3

Monreale 2

Marsala 1

