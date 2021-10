Eventi in Molise di oggi, 10 ottobre 2021: Messe e appuntamenti del giorno

“Trekk-Oil” a Rotello, Festa della mela a Castel del Giudice, Giornata dei Borghi autentici a Macchiagodena, Fiera di Ottobre a Larino

REGIONE – Domenica 10 ottobre 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

Prima di passare agli eventi in presenza, però, come ogni domenica, segnaliamo le Sante Messe da poter seguire in diretta streaming nella giornata del Corpus Domini. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”, quella dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su www.madonnadellelacrime.it, quella dal Santuario della Madonna del Bosco di Imbersago, in diocesi di Milano, su www.youtube.com/watch?v=tg6OFxPoqrQ.

Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it e sul canale Youtube del Santuario e dal Santuario della Madonna di Montagnaga di Piné in diretta streaming sul canale Youtube del Santuario.

Alle 11 dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego, nella diocesi di Genova, diretta della Messa in streaming su www.facebook.com/santuariodellavittoriadalla Basilica di Sant’Antonio a Padova la diretta della Messa in streaming su www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Sono oltre 150 i costumi catalogati ed esposti nell’ex-Chiesa di Sant’Antonillo ad Agnone. Una collezione che riunisce cimeli di famiglia, messi a disposizione da cittadini agnonesi, ma anche utensili e pezzi d’arredo.

A Guglionesi visitabile fino al 20 ottobre la mostra “Le donne e l’emigrazione”.

Nella giornata di oggi l’Archivio di Stato di Campobasso, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Isernia, in occasione della Domenica di Carta 2021, quest’anno dedicato a Storie di donne tra le carte d’archivio, effettua un’apertura straordinaria, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Gli altri eventi

Ultimo giorno per l’evento denominato ‘Trekk-Oil’: tre giorni di cammino, di laboratori, di visite guidate all’interno dei frantoi di Rotello.

A Castel del Giudice (IS) Festa della mela: si celebrano i frutti più autentici del territorio tra laboratori del gusto, escursioni, visite guidate, street band, il mercato dei produttori biologici e artigianali e tante esperienze da vivere.

Si celebra la Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia, quest’anno il testimonial dell’iniziativa è il volto di “Linea Verde” di Rai1, Beppe Convertini. Macchiagodena aderisce alla importante Giornata – come unico paese molisano con un ricco programma.

A Larino 278^ Fiera d’Ottobre di Larino, evento dal carattere storico e dalla tradizione secolare.

C’é tempo fino al 25 ottobre per partecipare al concorso fotografico “Concorso fotografico Sentieri di Acqua e Pietra: il racconto di un valore per le comunità”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

11 ottobre

Alle ore 17:00 presso la Sala della Costituzione della Provincia di Campobasso Via Milano, 21-19 si terrà il convegno dal titolo “Molise, laboratorio d’Italia per lo sviluppo sostenibile”.

13 ottobre

Dal 13 al 17 ottobre a Palazzo GIL Campobasso negli spazi di Fondazione Molise Cultura si svolgerà la rassegna Poietika: luogo di incontri, di conversazioni e dialoghi, tra il locale e il globale, tra il Molise e il mondo

15 e 16 ottobre

Il Premio Oscar Nicola Piovani terrà a battesimo il Teatro del Loto a Ferrazzano, dopo due anni di fermo dovuti a pandemia e restauri., con “Note a margine su la Musica è Pericolosa”: un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena.

16 ottobre

A partire dalle ore 9.30, nella location dell’hotel La Fonte dell’Astore di Castelpetroso, si svolgerà la manifestazione ‘Il volontariato s’incontra’, giornata dedicata al non profit e a tutto ciò che ruota attorno ad attività ed adempimenti propri delle organizzazioni che operano in questo ambito.

22-24 ottobre

Torna per la seconda edizione la “Festa del Cioccolato” in programma a Termoli in Piazza Vittorio Veneto. Saranno quindici le aziende del cioccolato, ospitate in altrettanti stand, che esporranno esclusivamente prodotti artigianali.

