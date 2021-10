Il Senegal trionfa contro il Namibia e si conferma al primo posto del girone H per le qualificazioni ai Mondiali

Serata di scintille quella di ieri per il Senegal che allo State Lat Dior ha messo al tappeto il Namibia imponendosi per 4-1. Tra le firme del successo della squadra di Aliou Cissé che si conferma al primo posto del girone H per le qualificazioni ai mondiali del 2022 c’è anche quella del giocatore del Cagliari Keita Baldè entrato al 50′.

L’articolo Il Senegal brilla con Keita e mette al tappeto il Namibia proviene da Cagliari News 24.