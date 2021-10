Altro record per Roberto Mancini alla guida della Nazionale: il ct azzurro ha raggiunto le 30 vittorie con l’Italia

La vittoria contro il Belgio in Nations League regala un nuovo record a Roberto Mancini. Come riporta Opta – infatti – il ct azzurro è diventato l’allenatore più veloce a raggiungere il traguardo delle 30 vittorie con la Nazionale in tutte le competizioni.

Il Mancio ci è riuscito in appena 44 partite, nessuno ha mai ottenuto un risultato simile.

30 – Roberto #Mancini è diventato l’allenatore più veloce a raggiungere il traguardo delle 30 vittorie con la Nazionale italiana in tutte le competizioni, riuscendoci in 44 partite. Comandante.#ItaliaBelgio #UEFANationsLeague pic.twitter.com/oMO9iR9mQQ — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 10, 2021

L’articolo Italia, record per Mancini: il più veloce a raggiungere le 30 vittorie proviene da Lazio News 24.