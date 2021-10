“La città dei Misteri”, presentazione della guida turistica di Campobasso

CAMPOBASSO – È tutto pronto per la presentazione della guida turistica ufficiale della città di Campobasso – “La città dei Misteri”. L’incontro di presentazione aperto a tutti, che si terrà a Campobasso il 14 ottobre alla ore 18 presso il Museo dei Misteri, sarà l’occasione per illustrare i contenuti selezionati con un particolare focus su fotografie e tour virtuali al fine di promuoverne l’utilizzo presso gli operatori turistici e culturali del nostro territorio.

Il progetto, realizzato dall’Amministrazione comunale, è stato finanziato attraverso il bando Turismo è Cultura della Regione Molise in partenariato con l’associazione ArcheoIdea, il Comune di Busso e il Comune di Guardiaregia.

La guida sarà illustrata al pubblico da Gabriella Di Rocco, Mattia Rotoletti e Stefano Di Maria. Moderatrice d’eccezione la scrittrice Valentina Farinaccio.

È prevista un’anteprima di presentazione dedicata esclusivamente alla stampa che si terrà martedì 12 ottobre alle 18.00 presso presso l’Assessorato al Turismo della Regione Molise, in via Milano, palazzo ex Gil.

