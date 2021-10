Lazio, ecco chi sono i giocatori in scadenza di contratto a giugno che possono lasciare la società biancoceleste

Tanti giocatori in scadenza di contratto in casa Lazio. Impossibile non partire da Luiz Felipe: il brasiliano è fortemente tenuto in considerazione da Sarri. La sua situazione contrattuale rappresenta quasi un giallo: nessuna comunicazione sul rinnovo che, però, sembrava nell’aria ormai da tempo.

Poi ci sono i portieri: sia Strakosha che Reina andranno in scadenza a giugno, rischiando di lasciare la Lazio senza un estremo difensore. Non mancano poi i dubbi sul futuro di Leiva, Marusic e Patric. Tutti giocatori su cui Sarri punta ma che andranno in scadenza tra pochi mesi. In scadenza a giugno poi anche due giocatori che ormai non fanno più parte da tempo dei piani tecnici della Lazio. Cristiano Lombardi e Jordan Lukaku, che continuano a vivere da separati in casa a Formello, saranno liberi di scegliere la propria strada tra pochi mesi.

L’articolo Lazio, il punto sui giocatori in scadenza di contratto proviene da Lazio News 24.