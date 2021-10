Lazio Inter, occasione da titolare per Radu?

Lazio Inter, possibile occasione dal primo minuto con la maglia biancoceleste per il difensore rumeno contro i nerazzurri

Sabato si giocherà la sfida tra Lazio e Inter, gara molto particolare caratterizzata proprio dal ritorno all’Olimpico di Inzaghi, ma sulla panchina nerazzurra. Proprio contro il suo ex tecnico, Radu potrebbe far ritorno in campo.

La pesante assenza di Acerbi nel prossimo importante incontro, ha fatto scattare un campanello d’allarme a Sarri, che ora si ritrova a dover scegliere un sostituto da affiancare a Luiz Felipe.

