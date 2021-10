Lazio, le partite prima e dopo le soste fino a fine campionato

Le gare in campionato della Lazio prima e dopo le prossime soste in calendario: ecco quali sono gli impegni biancocelesti

Terminata la sosta per le Nazionali, la Lazio tornerà all’Olimpico per affrontare l’Inter sabato 16 ottobre. La sosta successiva sarà quella di inizio novembre, a metà tra la dodicesima e la tredicesima giornata. Biancocelesti impegnati prima in casa con la Salernitana e poi, sempre tra le mura amiche, con la Juve alla ripresa.

Le due interruzioni del nuovo anno, invece, saranno nel periodo tra gennaio e febbraio e nel mese di marzo. Nel primo caso i ragazzi di Sarri si fermeranno ospitando l’Atalanta, riprendendo poi in casa della Fiorentina (23esima e 24esima giornata). Nell’ultimo stop dovuto alle nazionali, invece, il temuto derby con la Roma prima e Lazio-Sassuolo poi (30esima e 31esima giornata).

