Patric è riuscito a convincere Sarri nonostante lo scetticismo iniziale: la duttilità dello spagnolo è utilissima nella rosa biancoceleste

Per fortuna che c’è Patric. Potrebbe essere tranquillamente questo il pensiero di Maurizio Sarri in questi giorni di sosta a Formello. Con l’Inter toccherà ancora a lui giostrare da centrale vista la squalifica di Acerbi. Scavalcato nettamente il veterano Radu nelle gerarchie, Patric è riuscito a conquistare anche Maurizio Sarri dopo Simone Inzaghi.

Il tecnico toscano, come rivela il Messaggero, è rimasto impressionato dall’abnegazione dell’ex Barcellona che così facendo ha dissipato tutti i dubbi dell’ex Napoli. La duttilità è la sua arma migliore: nei sette anni di Lazio ha subito spesso le critiche dei tifosi (pesa molto il fallo a Torino su Dybala per il rigore poi parato da Strakosha) ma ha sempre risposto sul campo mettendosi a completa disposizione del mister di turno. Con lui in campo 61 vittorie nelle oltre 100 partite giocate: una sorta di amuleto. Per caratteristiche e per pulizia di palleggio sembra essere perfetto per il gioco di Sarri. Contro l’ex Inzaghi Patric ha tutta l’intenzione di sfoderare una prestazione convincente.

L’articolo Patric, il jolly della Lazio che ha conquistato Sarri proviene da Lazio News 24.