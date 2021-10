Riva: «Barella, orgoglio di tutta la città. Stare lì significa essere tra i migliori al mondo»

La candidatura al Pallone d’Oro di Nicolò Barella riempie Gigi Riva di orgoglio. I complimenti e gli auguri di Rombo di Tuono

Aveva notato subito qualcosa di speciale in lui e il tempo, alla fine, gli ha dato ragione. Nicolò Barella è uno dei top player candidati al Pallone d’Oro e Gigi Riva, che l’ha visto crescere nella sua scuola calcio, non può che complimentarsi per la sua scesa inarrestabile. Rombo di Tuono ha scelto le pagine de L’Unione Sarda per fare i suoi migliori auguri al centrocampista sardo.

«La candidatura di Nicolò inorgoglisce me, tutta Cagliari, tutti i sardi e la nostra scuola calcio. Vincere il Pallone d’Oro sarà difficile ma mai dire mai. Essere stato candidato a un premio così importante significa essere tra i migliori al mondo: ora deve puntare a rimanere tra i top player negli anni. Il fatto che Nicolò sia arrivato a questi livelli è fonte di ispirazione massima per i ragazzi che si avvicinano al calcio».

