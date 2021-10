Sammichele, pulmino fuori strada sulla Provinciale per Putignano: 3 feriti

Sono tre le persone rimaste ferite in maniera lieve in un incidente stradale avvenuto ieri sulla Strada Provinciale tra Sammichele di Bari e Putignano. Secondo quanto appreso, il conducente di un piccolo pullman che trasportava una squadra di atleti, avrebbe perso il controllo del mezzo – forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia – e si sarebbe schiantato su un muretto a secco, prima di finire la sua corsa sul fianco, all’interno della campagna adiacente.

Sul posto è intervenuto prima un soccorritore fuori servizio che ha assistito all’incidente. Dopo poco sono arrivate le ambulanze e i vigili del fuoco che hanno dovuto aiutare i feriti a uscire dal pulmino ribaltato.

Le foto sono state scattate dall’associazione Vivi la Strada.

