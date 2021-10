Spagna-Francia, Ncis Los Angeles o Un piccolo favore? La tv del 10 ottobre

Per la prima serata in tv, domenica 10 ottobre RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio fra Spagna e Francia, valida per la finale della Nations League.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S. Los Angeles”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “L’amore uccide”: il testimone protetto Miguel Galeano viene trovato morto in una casa sicura. I sospetti sono tutti su Pietra Ray, una vecchia conoscenza di Kensy, la quale risulta essere negli Stati Uniti, ma irreperibile…

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Controcorrente”.

Su Canale5 alle 21.20 andrà in onda “Scherzi a parte”, condotto da Enrico Papi.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Viaggio nell’isola misteriosa”; su Rai4 alle 21.20 “Un piccolo favore”; su La5 alle 21.05 “Ritorno a Christmas Creek”; e su Iris alle 20.55 “Le crociate”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Con il 2° episodio di “Wild Cile” scopriremo gli animali e le piante più primitivi di questo splendido paese. A seguire, Paolo Severini ci condurrà in un affascinante viaggio in Valle d’Aosta, una regione di confine dal paesaggio di grande suggestione, fatto di vette altissime e casette in pietra.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip” e su Italia2 alle 21.05 “Shameless”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.