The Women’s Tour, la campionessa del mondo Elisa Balsamo vince l’ultima tappa

La magica stagione di Elisa Balsamo si conclude a tutta velocità.

Fresca di titolo mondiale, la portacolori della Valcar-Travel & Service ha messo il sigillo sull’ultima tappa del Women’s Tour ottenendo a Felixstowe il primo successo con la maglia iridata.

Reduce dal secondo posto della frazione precedente, la cuneese in forza al team di Bottanuco ha finalizzato il lavoro delle compagne aggiudicandosi una prova World Tour particolarmente combattuta.

Le ragazze di Davide Arzeni sono state costrette ad inseguire tutto il giorno complice la fuga promossa da Sofia Bertizzolo (Liv Racing) in compagnia di Eugenia Bujak (Alé BTC Ljubljana), Dani Christmas (Drops – Le Col s/b TEMPUR.), Ane Santesteban (Team BikeExchange) e Veronica Ewers (Team TIBCO – SVB).

Il percorso tortuoso non ha però spaventato le rappresentanti della formazione orobica che, grazie al lavoro svolto da Elena Pirrone e Margaux Vigié, sono riuscite a chiudere sulle battistrada e permettere a Balsamo di giocarsi le proprie chance allo sprint.

Lanciata nel migliore dei modi da Ilaria Sanguineti e Chiara Consonni, la 23enne piemontese ha resistito al ritorno dell’olandese Lorena Wiebes (Team DSM) dimostrando ancora una volta le proprie doti da sprinter.

“Vincere con questa maglia è un qualcosa di speciale – ha raccontato Balsamo a fine gara – Non si poteva concludere in modo migliore questa avventura con la Valcar – Travel & Service, perché questa è la mia ultima gara con questa casacca. Anche oggi abbiamo dimostrato di essere una delle migliori squadre nel saper organizzare treni e volate. Le ragazze sono state bravissime come sempre e le devo ringraziare per questa vittoria”.

A completare la giornata perfetta della Valcar-Travel & Service ci hanno pensato Beatrice Bertolini, Giorgia Bertoni, Giorgia Manzini e Marta Pavesi che si sono aggiudicate il titolo italiano allieve nella cronosquadre.

Il team capeggiato da Valentino Villa ha infatti trionfato a Fiume Veneto completando i 18,6 chilometri in programma in 27’12″81 e precedendo così la Polisportiva Fiumicinese FAIT Adriatica.