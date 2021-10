Akpa Akpro compie oggi 29 anni. Il centrocampista della Lazio è stato celebrato dalla società biancoceleste: il messaggio sui social

Giornata di festa per Akpa Akpro. Il giocatore – che in questa stagione si sta ritagliando uno spazio tra le gerarchie di Sarri – compie infatti 29 anni. Sui canali social della società, ecco il messaggio per il centrocampista:

«Buon compleanno a @JDAkpa che oggi spegne candeline!».

L’articolo Akpa Akpro spegne 29 candeline: gli auguri della società FOTO proviene da Lazio News 24.