Al via il primo corso di laurea interateneo Unical Cosenza-Umg Catanzaro, in Medicina e chirurgia e tecnologie digitali

“L’abilita’ e l’arte medica non verranno mai a mancare”. Lo ha detto la ministra dell’Universita’ e della Ricerca, Maria Cristina Messa, intervenendo online all’inaugurazione a Cosenza del primo anno accademico del corso interateneo Unical Cosenza, Umg Catanzaro in Medicina e chirurgia e tecnologie digitali. “Il corso si presenta come estremamente innovativo e di innovazione abbiamo bisogno – ha detto ancora la ministra che per un disguido non è potuta essere presente in Calabria – e credo che dobbiamo recuperare tutto quello che non e’ stato fatto negli anni scorsi”.

Il ministro ha sottolineato come nel PNRR ci sia grande spazio per digital e green, e molti investimenti sono proprio dedicati alla formazione degli insegnanti, a cominciare dalle competenze digitali. “Mi auguro che questo corso, una bellissima idea, – ha detto il ministro – sia uno stimolo per gli studenti non solo per l’ammontare dei crediti che devono conseguire, ma anche per capire come queste competenze siano necessarie e richieste in tutto il mondo, per aumentare e sviluppare sempre di piu’ la ricerca.

Il compimento degli studi si ottiene un duplice titolo: la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia e la laurea triennale in Ingegneria Informatica, curriculum bioinformatico. Alla cerimonia hanno partecipato il rettore dell’Unical, Nicola Leone, e anche il rettore della Magna Graecia, Giovambattista De Sarro. Una lectio magistralis sull’intelligenza artificiale e’ stata tenuta dal rettore Leone, in attesa dell’intervento via streaming della ministra. Intanto all’esterno dell’aula magna dell’ateneo cosentino una rappresentanza di studenti si era radunata per manifestare. Gli studenti chiedono che sia garantito il diritto allo studio e ci sia anche sicurezza per la concessione delle borse di studio.

“Il nostro impegno piu’ importante e’ garantire che ‘i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, abbiano diritto di raggiungere i gradi piu’ alti degli studi’ – hanno scritto in un documento – un diritto costituzionalmente garantito che, quotidianamente, viene minato dalla Governance del nostro Ateneo che, ergendosi al di sopra della Legge, limita e circuisce le prestazioni per il Diritto allo Studio e lo mortifica in una terra in cui dovrebbe essere un impegno assolutamente prioritario”.