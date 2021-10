Assassin’s Creed, Mystery Land o Il padrino? La tv dell’11 ottobre

Per la prima serata in tv, lunedì 11 ottobre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “I Bastardi di Pizzofalcone”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Nozze”: le nozze tra Francesca Valletta e Giovanni Pesacane avrebbero dovuto portare la pace tra le due famiglie criminali che si facevano la guerra da anni. Ma ai cadaveri di questa lunga faida se ne aggiunge uno nuovo, quando la giovanissima sposa viene ritrovata morta con ancora addosso il suo abito nuziale. Ora i Bastardi hanno pochi giorni per scoprire il colpevole, prima che tra le due famiglie torni a scoppiare una guerra ancora più letale di prima.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Quelli che il lunedì”. La squadra di Quelli Che scende in campo in prima serata con l’obiettivo di trattare con la sua consueta versatilità ed ironia, i temi dell’attualità, non potendo non approdare anche al calcio…. – Conducono Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Presadiretta”, il programma d’inchieste condotto da Riccardo Iacona.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Quarta repubblica”, condotto da Nicola Porro.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà il “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini.

Su La 7 alle 21.15 spazio a “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Mystery Land – La grande favola dell’ignoto”; su Rai4 alle 21.20 “Assassin’s Creed”; su La5 alle 21.05 “La casa tra le montagne – Una casa per due”; su Iris alle 20.55 “Il padrino” e su Italia2 alle 21.10 “Io sono tu”.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà “Nessun Dorma”. Massimo Bernardini ospita Uto Ughi e Barbara Frittoli, due bandiere della musica classica italiana nel mondo, per un viaggio di alto profilo nei territori – della grande musica. Esibizioni live, giovani musicisti e filmati sorprendenti animano il dibattito musicale.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Josépine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.