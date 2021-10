Attacco hacker al sito della CGIL, l’appello di Capone

ROMA – “L’attacco hacker al sito della CGIL è un ulteriore atto di intimidazione ai danni del movimento sindacale tutto che non è possibile tollerare. Prendere di mira i sindacati è un attentato a presidi fondamentali di democrazia nel nostro Paese e un tentativo di indebolire i lavoratori, pertanto mi auguro che le Forze dell’Ordine facciano piena luce su questo nuovo episodio allarmante. Non si può abbassare la guardia contro chi ricorre alla violenza per creare caos e instabilità”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in merito all’attacco hacker al sito della CGIL.

