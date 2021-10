Barcolana, i complimenti di Cotugno: “Un grande risultato per il Molise”

CAMPOBASSO – Il vice governatore Vincenzo Cotugno fa i complimenti a “Genesis”, imbarcazione molisana che ha partecipato alla “Barcolana” di Trieste, la più importante regata al mondo.

In particolare, Cotugno parla di “un grande risultato per il Molise, in termini agonistici con il 105esimo posto su 1600 partecipanti da tutto il mondo, e per la promozione della nostra regione nella più bella regata del mondo!”.

