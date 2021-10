Due evasioni in 24 ore. Se non è un record, poco ci manca. Succede a Bari, dove un 30enne già detenuto ai domiciliari è stato nuovamente arrestato dai carabinieri.

Nel pomeriggio di ieri l’uomo è stato sorpreso dai militari all’interno di un’officina meccanica, nel quartiere Libertà, senza averne il permesso e senza dare alcuna giustificazione circa l’allontanamento dalla propria abitazione. Dopo le formalità di rito, così, è stato messo in manette e riaccompagnato a casa in attesa, il giorno seguente, dell’udienza di convalida.

Quando però i carabinieri, in tarda serata, sono tornati per controllare la sua presenza nell’appartamento, non hanno trovato nessuno. Dopo alcuni minuti, quindi, all’orizzonte è spuntato il 30enne, di rientro presso la propria abitazione, in evidente stato di ebbrezza alcolica.

L’articolo Bari, 30enne ai domiciliari evade due volte in 24 ore: prima beccato in officina poi di ritorno dal bar proviene da Telebari.