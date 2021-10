Due navicelle luccicanti, due iconici airstream. Sono questi i mezzi scelti da United Colors of Benetton per portare la ‘Ghali experience’ e la nuova ‘capsule collection’ ideata dal rapper in giro per l’Italia. Il tour – dopo le tappe a Milano, Verona, Livorno, Arezzo e Napoli – oggi pomeriggio toccherà Bari.

“I trailer, personalizzati con simboli che evocano il marchio Benetton e l’universo Ghali – si legge in una nota diffusa dall’azienda – faranno sosta nelle periferie delle città, luoghi particolarmente cari a Ghali: cresciuto a Baggio, quartiere dell’hinterland milanese da dove il tour è partito”. L’appuntamento di Bari, dove sarà possibile incontrare l’artista dalle 14 alle 19, è in piazza Umberto I, a Carbonara.

I fan saranno accolti dal fungo, mascotte del progetto, che ha accompagnato Ghali nel suo viaggio. I due airstream sono rispettivamente dedicati alla capsule e all’incontro con l’artista: l’ultima tappa del suo tour è fissata per mercoledì a Lecce.

“Nel primo trailer – spiegano ancora dall’azienda – i visitatori potranno vedere, toccare con mano e acquistare i capi della collezione: una serie di pezzi street wear dal taglio over e dalla vestibilità relaxed, con un uso particolare dei classici colori Benetton. Nel secondo invece i fan potranno incontrare Ghali e la sua crew, farsi fotografare e firmare autografi, condividere quell’atmosfera unica e speciale fatta di music chill out e videogiochi”.

L’articolo Bari, arriva Ghali: il rapper a Carbonara per il ‘tour nelle periferie’ di Benetton proviene da Telebari.