Attraversamenti semaforizzati per non vedenti e ipovendenti. La Giunta comunale ha approvato il progetto definitivo da candidare al bando per ottenere il finanziamento dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibile.

Nel progetto sono stati individuati alcuni incroci strategici nel centro di Bari, lungo il perimetro di accesso alla città vecchia. Verranno installati dei percorsi tattili per favorire l’avvicinamento e l’attraversamento delle intersezioni, oltre a sistemi di chiamata e segnalazione acustica per attraversare la strada. Le ultime tecnologie previste dal progetto consentiranno anche di far interagire gli stessi semafori con i dispositivi indossabili dei non vedenti, come ad esempio il bastone, in maniera tale da trasmettere anche maggiore tranquillità durante l’attraversamento, facilitando la viabilità pedonale in favore di tutti i cittadini, compresi quelli con disabilità visiva.

“Questa candidatura è un ulteriore passo in avanti utile a garantire il diritto alla mobilità nel centro cittadino anche alle persone con disabilità visive – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Galasso – Ora dovremo attendere gli esiti della candidatura che, in caso positivo, incrementerà sensibilmente il numero degli attraversamenti stradali attrezzati con i nuovi dispositivi”.

Il progetto ha un costo complessivo di 215mila euro con un co-finaziamento a carico del Comune di Bari pari a 115mila euro. I lavori previsti hanno un tempo di realizzazione stimato in circa un anno.

L’articolo Bari, attraversamenti per non vedenti nel centro città: approvata candidatura al bando ministeriale proviene da Telebari.