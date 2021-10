Bari, il bisognino del cane e la nonchalance della padrona: Decaro pubblica il video sui social

“L’eleganza non si misura solo nel taglio sartoriale del cappotto o nel colore degli accessori. A volte sono i comportamenti nella vita quotidiana a fare la differenza”. Così, sui social, il sindaco Antonio Decaro. Il commento del primo cittadino accompagna un video: c’è un cane, un corposo bisognino e una padrona che lascia tutto lì con grande nonchalance.

Il contesto è quello della cosiddetta ‘Bari bene’. Il video, infatti, arriva dalla centralissima via Argiro. Il sindaco, tra le righe, sottolinea la circostanza e tra i commenti la fiamma viene alimentata. Così come la voglia di ‘punire’ la signora, riconoscibile nel video, non solo con la sanzione amministrativa.

“Multatela e pubblicatene nome e cognome sul sito del Comune insieme al video”, scrive qualcuno. “La brutta figura che ha fatto questa signora non ha prezzo – si legge ancora nei commenti -. Cosa dirà a tutti i suoi amici e colleghi che l’hanno riconosciuta? Bravo Antonio”.

