Bari, incentivi per e-bike e monopattini elettrici: già mille richieste in 10 giorni

Già mille richieste in 10 giorni. Il Comune di Bari, lo scorso primo ottobre, ha pubblicato il nuovo bando MUVT per l’assegnazione di incentivi economici per l’acquisto di biciclette di nuova fabbricazione e ricondizionate, per uso urbano e non sportivo, e di dispositivi di micromobilità elettrica, come i monopattini.

Il contributo, non cumulabile con analoghi incentivi pubblici, sarà concesso esclusivamente ai maggiorenni residenti nel Comune di Bari. Ogni richiedente potrà usufruire di un solo contributo di acquisto, ad eccezione del caso in cui acquisti un mezzo di micromobilità elettrica per uno o più figli minorenni. In questo senso, non sono ammesse richieste per i minori che non abbiano compiuto 14 anni alla presentazione della domanda.

Gli incentivi per l’acquisto dei mezzi sono pari a: 150 euro per l’acquisto di un mezzo tradizionale nuovo di fabbrica; 250 euro per l’acquisto di un mezzo nuovo di fabbrica a pedalata assistita o di biciclette elettriche L1eA e dispositivi di micromobilità elettrica quali monopattini elettrici, hoverboard e segway; 100 euro per l’acquisto di un mezzo ricondizionato, presso attività specializzate nel settore. L’incentivo concesso ai beneficiari, in ogni caso, non potrà superare il 50% della spesa sostenuta per l’acquisto.

I contributi saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, in base all’ordine cronologico di consegna delle domande.

