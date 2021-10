Buccolieri (Psi): da urne dato impietoso per Catanzaro. Ripensare all’architettura istituzionale della Calabria

Catanzaro è praticamente sparita dalla massima assise regionale! E’ l’amara constatazione di Gregorio Buccolieri Commissario cittadino di Catanzaro del Psi-Partito Socialista Italiano.

E’ questo il dato che emerge impietoso dalle urne. La città Capoluogo di Regione esprimerà soltanto un consigliere, peraltro eletto tra le fila di una forza politica che ha, fin dalla sua nascita, mortificato tutto il meridione e sottratto fondi ad esso destinato per dirottarli nel “profondo” nord. Non c’è dubbio che quanto accaduto sia lo specchio fedele di un “sistema” politico, quello cittadino, completamente ripiegato su sé stesso che ha condotto Catanzaro ad essere la cenerentola della Calabria.

Una classe dirigente che non ha saputo, o voluto, parlare alla gente, vivendo esclusivamente di prebende e di spicciole clientele, priva di alcuna visione politica per la città guida della regione. Ed allora arrivato il momento, proprio ora che Catanzaro sta vivendo questa profonda mortificazione, di ripensare l’architettura istituzionale calabrese, superando la divisione “fisica” tra sede della giunta e del consiglio regionale e ripensando i confini delle cinque province al fine di ridistribuire un omogeneo peso politico tra i territori specialmente in un momento di programmazione delle azioni amministrative in vista delle ingenti risorse provenienti dall’Unione Europea.

Tale situazione, frutto di una stagione di forti contrapposizioni, intanto è evidentemente anacronistica in ragione del dettato normativo della cd Legge Delrio” (L.n. 56/2014) che ha riformato sensibilmente la materia degli enti locali istituendo tra l’altro, le città metropolitane e ridefinendo gli ambiti delle province. Inoltre, il contenimento della spesa alla base delle decisioni di ridurre i costi della politica giustificherebbe una rivisitazione olistica del sistema istituzionale, al fine di riequilibrare i territori e valorizzare le risorse ivi esistenti, unificando nella sua sede naturale, presso la cittadella, tutti gli organi amministrativi della Calabria.

Da Catanzaro deve partire, quindi, un ampio e coraggioso dibattito su questi temi che, a questo punto, non appaiono marginali perché non esiste una Regione forte senza un Capoluogo legittimato, oltre che da una buona politica, da una più efficiente impalcatura istituzionale”.