Cagliari, è emergenza difesa: il punto tra infortunati e nazionali

Il Cagliari si trova in piena emergenza difesa: tra infortunati e nazionali che torneranno in ritardo Mazzarri è in difficoltà

Grosse difficoltà per il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri che dovrà iniziare la settimana di allenamento senza il reparto difensivo.

Come riporta il Corriere dello Sport Ceppitelli e Walukiewicz non sono ancora al meglio, tanto che nell’ultimo allenamento di sabato hanno svolto ancora differenziato. Godin e Caceres si trovano in Uruguay per gli impegni internazionali con la celeste: i due non saranno disponibili fino a poche ore prima del match contro la Sampdoria. Mazzarri si trova in grosse difficoltà a preparare al meglio la gara.

