Cagliari, ecco i giocatori a cui Mazzarri ha chiesto la scossa. Il tecnico si affida ai suoi big per risalire la classifica

Come racconta l‘Unione Sarda stamani, Walter Mazzarri ha chiesto la scossa ad alcuni giocatori del Cagliari per risalire la china in classifica.

Da domani ad Assemini il tecnico chiederà qualcosa in più ai suoi big: da Cragno a Joao Pedro sino a Godin, Ceppitelli, Strootman, Pavoletti ma anche Marin e Keita.

