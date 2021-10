Campionato del mondo del panettone, pasticceria di Agnone è medaglia d’argento

Chi l’ha detto che il panettone si fa solo a Milano? Va bene, ne è la patria indiscussa, ma cosa dire allora di Agnone che sforna i migliori panettoni del mondo? Avete capito bene: da qualche ora la pasticceria agnonese Labbate Mazziotta si è laureata vicecampione del mondo per il miglior panettone. Categoria classico, ovvero proprio quello milanese, l’originale.

Un riconoscimento molto ambito dai professionisti del settore. Il giovane pasticciere agnonese Andrea Labbate ha portato in alto il nome del Molise e dell’azienda di famiglia che da decenni delizia i palati. “Siamo super emozionati per questo traguardo. Grazie a tutti per il vostro sostegno” ha detto con un carico di emozione grande così.

Meglio di lui ha fatto soltanto Fabio Albanesi, maestro della panificazione. La manifestazione si è tenuta a Roma nella splendida cornice di Palazzo Pallavicini dove si è svolta la premiazione della terza edizione del Campionato Mondiale Panettone ‘The best Panettone of the world’ che ha eletto “Il miglior panettone al mondo”. Competizione organizzata dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria.

I migliori pasticceri si sono confrontati e una giuria d’eccezione ha eletto il miglior panettone di ogni categoria.