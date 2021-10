Djimsiti operato: salta anche il Cagliari. Il centrale albanese, infortunato con la Nazionale, starà fuori un mese

Berat Djimsiti salta il Cagliari. Il centrale dell’Atalanta, infortunatosi alla spalla con la sua Nazionale, si è sottoposto questa mattina ad intervento chirurgico.

Il k.o. subito con l’Albania, lo terrà lontano dal campo per un mesetto: tra le altre, non ci sarà nemmeno per la gara di sabato 6 novembre contro i rossoblù. Gasperini perde così un importante titolare, che recupererà solo dopo la sosta di novembre.

L’articolo Djimsiti operato: salta anche il Cagliari proviene da Cagliari News 24.