Farmaceutica e cura del corpo: Fine Foods acquisisce il controllo di Euro Cosmetic

Verdellino. Fine Foods & Pharmaceuticals spa, società bergamasca di Zingonia-Verdellino che sviluppa e produce per conto terzi prodotti per l’industria farmaceutica, nutraceutica e attiva anche nell’industria cosmetica, dei biocidi e dei dispositivi medici, facendo seguito a quanto già reso noto al mercato lo scorso 21 settembre, comunica di aver acquisito la partecipazione di controllo di Euro Cosmetic spa, società con sede a Trenzano specializzata nella formulazione e fabbricazione di prodotti Personal Care (igiene, benessere e profumazione della persona), avendone rilevato circa il 72,9% del capitale sociale.

Fine Foods & Pharmaceuticals ha acquistato 1.845.069 azioni di Euro Cosmetic da MD srl pari a circa il 38,7% del capitale sociale ad un prezzo di 8,13 euro per azione e quindi complessivi 15.000.411 euro; e 1.629.731 azioni Euro Cosmetic da Findea’s srl, pari a circa il 34,2% del capitale sociale ad un prezzo di 7,25 euro per azione, e quindi complessivi 11.815.550 euro, per un totale di 3.474.800 azioni.

Entro i termini e secondo le modalità di legge, Fine Foods promuoverà, un’offerta pubblica di acquisto (opa) obbligatoria sulla totalità delle azioni Euro Cosmetic residue pari al 27,1% del capitale sociale. Il prezzo di acquisto dell’Opa sarà pari a 8,60 euro per ciascuna azione ordinaria Euro Cosmetic che rappresenta un premio del 22,3%, del 22,5% e del 36,5% rispetto alla media aritmetica del prezzo ufficiale dell’azione, rispettivamente, dell’ultimo mese, degli ultimi 6 mesi e del prezzo di collocamento per la quotazione su Aim Italia.

Nell’ambito degli accordi è previsto che: Findea, Carlo Ravasio, MD e Daniela Maffoni sottoscrivano impegni di non concorrenza in favore del Gruppo Fine Foods della durata di 5 anni; Findea sottoscriva con Euro Comsetic un accordo di consulenza per la durata di un anno; Fine Foods stipuli con Aphrodite S.r.l., società che fa riferimento a Daniela Maffoni, un accordo commerciale, della durata di 24 mesi, per la fornitura a quest’ultima di prodotti skincare per la vendita con marchio proprietario di Aphrodite.