Il centrocampista della Fiorentina e della nazionale Gaetano Castrovilli tornerà in campo per la sfida contro il Cagliari

Si attendono solo i controlli di rito, che arriveranno a metà settimana, per capire quando potrà tornare in campo Gaetano Castrovilli centrocampista della Fiorentina.

Come si legge sul Corriere Fiorentino se i controlli andranno bene il giocatore salterà la gara della prossima settimana contro il Venezia per tornare in campo il 24 ottobre nella sfida contro il Cagliari di Mazzarri.

L’articolo Infortunio Castrovilli: il centrocampista della viola può recuperare contro il Cagliari proviene da Cagliari News 24.